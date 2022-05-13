Украина

Президент Шахтаря надіслав месседж клубу зі столиці.

Президент донецького Шахтаря Ринат Ахметов привітав київське Динамо з 95 днем народження.

"Вітаю керівництво, співробітників та вболівальників ФК Динамо Київіз 95-річчям клубу. Славетна історія київського Динамо – це історія великих перемог і звершень, це десятки виграних трофеїв та успіхи на міжнародній арені, це повага футбольного світу й відданість мільйонів людей. Динамо давно і міцно є символом не лише українського футболу, а й сильної незалежної України.

Історію Динамо писало багато поколінь видатних керівників, талановитих гравців, тренерів і працівників клубу, але одне всі ці роки залишалося незмінним – прагнення зберігати славетні динамівські традиції і досягати найвищих цілей.

Амбіції та бажання перемагати завжди об’єднували Динамо і Шахтар, а ще забезпечували красиве суперництво наших клубів на футбольному полі. Протистояння Шахтаря й Динамо – це окраса українського чемпіонату, а наші матчі в Донецьку на Донбас Арені та в Києві на Олімпійському – це найкращі та найбільш пам’ятні ігри в історії клубів.

Сьогодні всі ми живемо в очікуванні головної, спільної для нашої країни перемоги. І я щиро сподіваюся, що дуже скоро Динамо і Шахтар знову зустрінуться на стадіонах мирної, процвітаючої України і проведуть іще багато яскравих матчів за заповнених трибун.

Бажаю вболівальникам Динамо миру й добра, а клубу – нових гучних перемог та історичних досягнень", — пишеться у зверненні Ахметова.