Украина

Кіпер може знайти собі новий клуб.

Воротар донецького Шахтаря Андрій Пятов може залишити клуб, якщо сезон-2022/23 УПЛ не відновлять. Про це повідомила дружина футболіста Юлія Пятова.

"Андрій не готовий закінчувати кар'єру, адже вважає, що готовий працювати. До цього часу ми знову залишилися без дому, звичайно, потрібно працювати. Він готовий, має сили. Можливо, це ще більше мотивує і дає енергію, що рано розслаблятися.

Чи буде він у Шахтарі? Це залежатиме лише від самого клубу — чи потрібний Андрій клубу. Взагалі незрозуміло, що відбуватиметься з футболом, ніхто не знає. Нема відповіді, де відбудеться чемпіонат, чи буде він.

Якщо клуб оголосить, що не гратиме, то я проситиму чоловіка шукати команду де завгодно. Мені треба дітей у школу влаштовувати, старшу в університет, іншого у садок. Нам треба працювати, я не працюю, але я готова це робити.

Хотілося б залишитись у Шахтарі. Ми вже близькі сім'ями футболістів, кілька років разом і пережили моменти, які хочеться зберегти та не втрачати один одного. Боляче буде кидати. Шахтар – це наше життя, велика частина нашого життя", — сказала Юлія Пятова.