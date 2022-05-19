Українець найближчим часом може стати гравцем "фармацевтів".
михайло мудрик, фото динамо київ
19 травня 2022, 14:30
Леверкузенський Баєр та донецький Шахтар продовжуют переговори стосовно трансферу півзахісника "гірників" Михайло Мудрика.
Футболісту "фармацевти" запропонували п'ятирічний контракт, повідомляє Фабріціо Романо.
Представники Баєра розраховують закрити угоду в найближчі дні. Очікується, що німецький клуб заплатить за Мудрика близько 20 млн євро.
Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.
Раніше повідомлялось, що Рома поновила інтерес до українського півзахісника.