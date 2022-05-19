Леверкузенський Баєр та донецький Шахтар продовжуют переговори стосовно трансферу півзахісника "гірників" Михайло Мудрика.

Футболісту "фармацевти" запропонували п'ятирічний контракт, повідомляє Фабріціо Романо.

Представники Баєра розраховують закрити угоду в найближчі дні. Очікується, що німецький клуб заплатить за Мудрика близько 20 млн євро.

Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.

Раніше повідомлялось, що Рома поновила інтерес до українського півзахісника.