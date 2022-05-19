Украина

Українець найближчим часом може стати гравцем "фармацевтів".

Леверкузенський Баєр та донецький Шахтар продовжуют переговори стосовно трансферу півзахісника "гірників" Михайло Мудрика.

Футболісту "фармацевти" запропонували п'ятирічний контракт, повідомляє Фабріціо Романо.

Представники Баєра розраховують закрити угоду в найближчі дні. Очікується, що німецький клуб заплатить за Мудрика близько 20 млн євро.

Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.

Раніше повідомлялось, що Рома поновила інтерес до українського півзахісника.