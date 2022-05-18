Украина

21-річний українець може отримати ще один цікавий варіант у Європі.

Півзахисник донецького Шахтаря Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє Calciomercato.

За інформацією джерела, у послугах 21-річного українця зацікавлена ​​Рома, яку очолює всім відомий португалець Жозе Моуріньйо.

Нагадаємо, раніше була інформація про те, що Мудрик може перейти до Баєра, який вже запропонував "гірникам" понад 20 мільйонів євро. Цей інтерес від німецького клубу підтвердив сам футболіст.

Цього сезону Мудрік забив два голи і віддав дев'ять результативних передач у 19 матчах.

Також зазначимо, що тиждень тому Мудрик дебютував у складі збірної України у товариському матчі проти Борусії М, у якому відзначився голом.