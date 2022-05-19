Украина

Збір коштів буде проведено завдяки сучасній технології.

Пicля матчу між командами випустили колекцію надособливих та унікальних NFT, завдяки яким УАФ зможе зібрати додаткові кошти, що будуть спрямовані на фандрейзингову платформу United24.

Придбання спеціального NFT буде можливим на платформи Blocksport.

"Юрій Запісоцький (віце-президент і генеральний секретар УАФ): «Українська асоціація футболу зацікавлена в розвитку та впровадженні перспективних сучасних технологій. А саме таким є напрямок NFT", — наводить слова віце-президента і генерального секретара УАФ Юрія Запісоцького офіційний сайт організації.

Зазначимо, що платформа United24 запущена Президентом України Володимиром Зеленським як головний штаб зі збору благодійних внесків для підтримки України.

Нагадаємо, що на Football.ua доступне відео голів та огляд матчу збірної України проти Емполі.