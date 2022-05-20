Украина

Футболіст розповів про відносини з батьками.

Колишній форвард збірної України Артем Мілевський розповів про свої відносини з батьками, які проживають у Білорусі.

"Я дуже важко все це переживаю, дуже важко розмовляти з батьками, із сестрою. У мене дівчина у Білорусі, у Мінську.

У кожного своя правда. Я говорю, просто повісьте мені вдома другий телевізор. У нас так кажуть, а там кажуть. І що? І хто, кому і що доводитиме? Не доведеш нічого. Я говорю, подивіться наші фотки. Там кажуть, що там інше показують. Ну ок. Я говорю, подивіться це... І так відбувається щодня.

Намагаємось не говорити між рідними, бо вони не бачать цього всього. І не лише вони, а всі люди, які зараз не перебувають в Україні. Вони не розуміють, що це загалом. Я просто хочу приїхати до свого рідного Мінська і обійнятися з батьками, але виходить, що це нескоро буде", — сказав Мілевський.

Раніше колишній тренер Динамо Олександр Хацкевич розповів про відношення батьків до війни в Україні.