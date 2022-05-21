Украина

Гравець Динамо висловився щодо ситуації в країні.

Універсал київського Динамо Олександр Караваєв розповів про перебування в лавах національної збірної України.

Окрім того, футболіст висловився щодо майбутнього нашої країни.

"День проходить за днем: сніданок, теорія, відновлення та тренування двічі на день. День минає як завжди. В будь-якому випадку, ми всі читаємо новини та це наганяє на нас смуток. Ніхто не розуміє, як таке могло взагалі статись.

Напевно, такая наша доля — захищати свою землю та майбутньє наших дітей. Єднання українців надає нам оптимізму та віру, що все буде добре", — розповів Караваєв в ефірі ТК Футбол 1/2/3.

Раніше виконавець прокоментував останні спаринги збірної України.