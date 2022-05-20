Украина

Олександр Караваєв поділився думками щодо проведених спарингів.

Захисник київського Динамо та збірної України Олександр Караваєв прокоментував проведені товариські матчі, в одному з яких він відзначився забитим голом.

"Я універсальний футболіст, тому що граю постійно то на тій, то на тій позиції. Звісно, я справа себе більш комфортно почуваю, тому що я правша. Але повторюся, якщо треба буде зіграти зліва, то я зможу. Там конкуренція дуже велика — зараз приїдуть Миколенко і Соболь, буде дуже важко. Де буду корисним, там і буду грати.

Мій гол в стилі Буяльського, я в нього це подивився, він такі голи дуже полюбляє забивати. В першому таймі в мене не вийшло, я там погано прийняв м’яч, але в другому таймі вирішив одразу бити. Вийшло дуже гарно. Надихнув Буяльський, подивіться нарізку його голів на ютубі. Треба бути врівноваженим, щоб так забити і підходити з холодною головою.

Акція щодо членства в ЄС? Я тільки підтримую напрямок, який вибрав наш народ ще дуже-дуже давно. Ми цього прагнемо, до цього йдемо. В нас були багато сперечань, хтось хоче, хтось не хоче, але зараз всі бачать – це єдиний вірний шлях. Обов’язково там будемо. Україна – це Європа", – сказав Караваєв в інтерв'ю YouTube-каналу ВЗБІРНА.

Раніше повідомлялося, що п'ять гравців залишили розташування збірної України.