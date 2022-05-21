Украина

Однак це лише один із п'яти-шести варіантів на даний момент.

Президент УАФ Андрій Павелко розповів, які варіанти розвитку подій можуть бути у сезоні-2022/23.

За словами функціонера, наразі розглядаються п'ять-шість варіантів, як провести УПЛ.

"Є близько 5-6 варіантів розвитку футболу в Україні. Будемо їх відпрацьовувати. Вже після єдиного рішення всіх президентів клубів ми виходитимемо на варіант, який всіх об’єднає. Його будемо відпрацьовувати більш детально".

"Я впевнений, що є варіант за кордоном, є скорочений – з березня наступного року: за 3 місяці провести. Є варіант, що чемпіонат приймуть декілька регіонів. Це стосується не тільки футболу, а й всіх видів спорту", — сказав Павелко в інтерв'ю Футбол NEWS.

Нагадаємо, всі клуби УПЛ проголосували за дострокове завершення сезону-2021/22 на фоні повномасштабної військової агресії Росії проти України.