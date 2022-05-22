Украина

Команда Мірчі Луческу можуть зустрітися із віце-чемпіоном Туреччини.

Наприкінці поточного сезону турецька Суперліга стала одним із виключень загальноєвропейської традиції зберігання інтриги в боротьбі за місця у верхній частині турнірної таблиці.

Напередодні певній кількості команд уже вдалося провести свої заключні поєдинки в цьому футбольному році, а серед їх переліку опинився й Фенербахче, якому потрібно було остаточно закріпити за собою другу сходинку турнірної таблиці.

Зрештою, головний аутсайдер змагань, Єні Малатьяспор, на власному полі потрапив під гарячу руку "канарок", поступившись у підсумку з розгромним рахунком 0:5.

Цей результат остаточно підвів риску під виступами Фенербахче цього року — "срібне" місце національної першості та перепустка до кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА.

Для українського вболівальника ця новина буде цікавою з огляду на те, що саме Фенербахче є одним із двох можливих майбутніх суперників київського Динамо в другому раунді відбору до головного клубного турніру Старого Світу.

"Біло-сині" при цьому отримають статус сіяних, а їх іншим потенційним суперником ще має всі можливості стати віце-чемпіон Кіпра, який визначиться за підсумками заочного протистояння АПОЕЛА та АЕКа з Ларнаки. Нікосійський клуб при цьому має перевагу в один бал перед заключним матчем сезону.

Додамо, що суперником у третьому раунді кваліфікації до Ліги чемпіонів УЄФА для київського Динамо може стати французький Монако, який зайняв третє місце за підсумками поточного сезону на внутрішній арені та вже мав невдалий досвід протистояння проти українського Шахтаря в своєму цьогорічному єврокубковому виступі.