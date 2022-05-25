Украина

Один з найкращих гравців чемпіонату Італії міг грати в Україні.

По завершенню сезону-2021/22 Мілан став чемпіоном Італії, а форвард клубу Рафаел Леау визнаний найкориснішим гравцем турніру.

Але все могло бути інакше, якщо б влітку 2021 року португальський форвард перейшов у донецький Шахтар.

"Гірники" тоді робили пропозицію Мілану по гравцю та пропонували 35 мільйонів євро. Але керівники Мілана відмовили українському клубу.

У 34 матчах закінченого сезону Серії А, Леау забив 11 голів та віддав 8 аистів. Наразі у Transfermarkt його оцінюють у 50 мільйонів євро.