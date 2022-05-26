Украина

Екс-воротар Динамо розповів про жахи війни та своє поранення.

Колишній воротар київського Динамо Святослав Сирота поділився своїми спогадами про війну в нашій державі, де він приймав безспосередню участь в лавах Збройних Сил України.

"В ту саму мить, коли я отримав контузію — я знаходився в бліндажі. Хлопці з мого розрахунку були на вогневій точці. Прям в бліндаж прилетіло. До цих пір не знаю, що саме трапилось. Була яскрава блискавка і потім вуха заклало, почувався себе наче п'яний у сповільненому кіно.

Я згоден, що зараз йде війна точної зброї та артилерії. Наступна війна в світі буде без участі людей. Зараз стількі дронів різноманітних. Вже немає того, як в кіно, коли всі побігли із криками "ура".

Росія гатить з усього, що має. Велика країна за розміром, але не за статусом. В них дуже багато зброї, просто з усього стріляють", — розповів колишній футболіст для ПРОФУТБОЛ Digital

Зазначимо, Сирота так і не зіграв за основну команду Динамо, але виступав за дублюючий склад киян. Потім він виступав за Верес, Дніпро, Ниву, Газовик-Газпром та Дустлік.

Раніше захисник України отримав контузію та проходив реабілітацію в одному з шпиталів.