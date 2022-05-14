Украина

Вихованець київського Динамо постраждав під час бойових дій із російською армією.

Колишній воротар київського Динамо Святослав Сирота отримав контузію під час бойових дій у Луганській області. Про це повідомляє Уніан.

51-річний українець пішов добровольцем на фронт, не маючи досвіду служби в армії. Після невеликої підготовки Сирота був відправлений до Лисичанська.

За інформацією джерела, Святослав опинився на передовій та потрапив під артилерійський обстріл, внаслідок чого у нього виникла контузія.

Також зазначається, що через бої його та інших поранених довгий час не могли доставити до шпиталю. Це вдалося через три дні після обстрілу.

Зазначимо, Сирота так і не зіграв за основну команду Динамо, але виступав за дублюючий склад киян. Потім він виступав за Верес, Дніпро, Ниву, Газовик-Газпром та Дустлік.