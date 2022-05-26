Украина

Український футболіст розповів про спілкування із родичами, які перебувають на окупованій території.

Олександр Караваєв тримає зв'язок із родичами з Херсона та намагався надіслати їм ліки, однак дізнався, що росіяни конфіскують усе, що має хоч якусь цінність.

"Ми весь час переписуємось. Я знаю, що у них хоча б є їжа та вода.

Я намагався послати їм ліки, але ми почули, що росіяни конфіскують усе, що має якусь цінність. Вони біля моря і щодня чують обстріли біля Одеси та Миколаєва", — наводить слова Караваєва Time.

Нагадаємо, що Херсон перебуває під російською окупацією.