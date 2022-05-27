Украина

Українець підписав контракт із Шарлотт Індепенденс.

Нападник чернігівської Десни Ілля Шевцов став гравцем Шарлотт Індепенденс. Про це повідомляє прес-служба американського клубу. Деталі угоди із 22-річним українцем не розголошуються.

За інформацією Transfermarkt, орендна угода розрахована до кінця року.

Минулого сезону Шевцов провів 12 поєдинків в УПЛ, у яких віддав одну результативну передачу.

Раніше він виступав за Кристал, юнацьку команду Шахтаря та Інгулець.

Наразі Шарлотт Індепенденс лідирує у турнірній таблиці USL League One – третього за силою дивізіону у США.