Керівництво іспанського чемпіонату допоможе Україні в організації наступного розіграшу Прем'єр-Ліги.
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27 травня 2022, 15:18
Напередодні чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги продовжуються дискусії щодо місця та формату проведення наступного сезону.
Іспанська Ла Ліга допоможе своїм колегам з України в організації турніру, надавши допомогу в 2 млн євро, повідомляє ПРОФУТБОЛ.
Нагадаємо, що сезон-2021/22 був достроково завершений через черговий акт військової агресії РФ в бік нашої держави.
Раніше стало відомо, що українські спортсмени та тренери зможуть перетинати державний кордон.