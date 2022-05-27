Украина

Керівництво іспанського чемпіонату допоможе Україні в організації наступного розіграшу Прем'єр-Ліги.

Напередодні чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги продовжуються дискусії щодо місця та формату проведення наступного сезону.

Іспанська Ла Ліга допоможе своїм колегам з України в організації турніру, надавши допомогу в 2 млн євро, повідомляє ПРОФУТБОЛ.

Нагадаємо, що сезон-2021/22 був достроково завершений через черговий акт військової агресії РФ в бік нашої держави.

Раніше стало відомо, що українські спортсмени та тренери зможуть перетинати державний кордон.