Украина

До вашої уваги інформація щодо вторгнення російських окупантів в Україну за підсумками 27 травня.

Завершилася 93 доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню. Російська Федерація продовжує ведення повномасштабної збройної агресії проти України.

Українські захисники продовжують стримувати агресора в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід". 27 травня, наші воїни знищилищили:

особового складу – до 60 особового складу – до 60 БМП – 1 БМП – 1 ББМ – 1 ББМ – 1 артилерійських систем – 1 артилерійських систем – 1 АТТ – 2 АТТ – 2

Угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках.

Уздовж усієї смуги оборони ворог застосовує бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об’єктах інфраструктури, мирних житлових кварталах.

Окупанти обстріляли 49 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях. Лише на Донеччині зруйнували і пошкодили 22 цивільних об’єкта, з них: 13 житлових будинків, будівельний завод, фермерське підприємство, пожежну частину, базу відпочинку, станцію техобслуговування, знеструмлено фільтрувальну насосну станцію. В результаті цих обстрілів загинуло 3 цивільних осіб, ще 5 отримали поранення і травми різного ступеню важкості. Дані про загиблих, руйнування та пошкодження в Луганській області уточнюються.

Українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об’єднаних сил відбили сьогодні 8 атак ворога. На 5 локаціях ще тривають бої.

Наші відважні воїни завдають рашистським загарбникам втрат у живій силі і техніці.

За добу, що минає, військовослужбовці угруповання Об’єднаних сил знищили: • 5 танків; • 10 одиниць бойової броньованої техніки; • 4 ворожих автомобілі (один з них з боєкомплектом).

Підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили безпілотний літальний апарат типу «Орлан-10».

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу російських окупантів!

Разом переможемо! Слава Україні!

Головне зі звернення Зеленського:

📍Провів сьогодні нараду з Кабінетом Міністрів. Зокрема, і щодо подолання дефіциту пального, і щодо забезпечення робочих місць для наших людей.

📍Сьогодні звертався до політичної та експертної спільноти Індонезії. Говорили про ті загрози, які Росія створила для кожної країни у світі. Провокується політичний хаос у країнах, які найбільше залежать від нашого експорту.

📍Говорив з прем'єр-міністром Італії Маріо Драгі як не допустити подальшого розгортання продовольчої кризи, про постачання пального в Україну, про оборонну підтримку для України.

📍Ситуація на Донбасі дуже тяжка. Окупанти зосередили максимум артилерії та резервів. Там і ракетні удари та авіація. Захищаємо нашу землю так, як це дозволяє існуючий сьогодні оборонний ресурс. І робимо все, щоби посилити його.

📍Державними нагородами відзначено 198 військовослужбовців Збройних Сил України. 4 їх посмертно.