Незважаючи на отримані пропозиції з Бразилії, захисник "гірників" хотів би перейти до клубу з європейського чемпіонату.
Марлон, Getty Images
28 травня 2022, 10:57
Центральний захисник донецького Шахтаря Марлон заявив про бажання змінити клубну прописку вслід за іншими легіонерами "гірників" через повномасштабне російське вторгнення в Україну.
"В умовах невизначеності, в яких зараз перебуває Україна, я хочу піти з Шахтаря і знайти собі іншу команду. Я хочу залишитися в Європі", — цитує слова Марлона Portal Colorado.
Раніше повідомлялося, що Марлон отримав кілька пропозицій із батьківщини.
Загалом на рахунку 26-річного бразильця 22 поєдинки у футболці донецького Шахтаря, в яких він заробив 5 жовтих карток.