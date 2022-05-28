Украина

Незважаючи на отримані пропозиції з Бразилії, захисник "гірників" хотів би перейти до клубу з європейського чемпіонату.

Центральний захисник донецького Шахтаря Марлон заявив про бажання змінити клубну прописку вслід за іншими легіонерами "гірників" через повномасштабне російське вторгнення в Україну.

"В умовах невизначеності, в яких зараз перебуває Україна, я хочу піти з Шахтаря і знайти собі іншу команду. Я хочу залишитися в Європі", — цитує слова Марлона Portal Colorado.

Раніше повідомлялося, що Марлон отримав кілька пропозицій із батьківщини.

Загалом на рахунку 26-річного бразильця 22 поєдинки у футболці донецького Шахтаря, в яких він заробив 5 жовтих карток.