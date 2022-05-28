Украина

Румунський фахівець не засуджував би італійського колегу.

Головний тренер Динамо Мірча Луческу поділився планами на майбутнє, а також вважає, що якщо Роберто Де Дзербі покине Шахтар, то матиме всі причини цього.

"Якщо Де Дзербі піде, у нього є всі причини. Я більше прив'язаний до цієї землі, бо минуло стільки років.

Також я не можу залишити хлопців", — наводить слова Мірчі Луческу Tuttomercatoweb.

Нагадаємо, що, з великою ймовірністю, Де Дзербі вже провів останній матч за Шахтар як головний тренер.