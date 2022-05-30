Украина

Нападник збірної України Роман Яремчук висловився з приводу Івана Ордеця.

Ордець – вихованець донецького Шахтаря. У 2019 році "гірники" продали українця до московського Динамо.

Після початку повномасштабної війни він залишився працювати в Росії і публічно не висловився з приводу агресії країни, де живе і працює.

В інтерв'ю Youtube-каналу Пряма червона Роман Яремчук повідомив, що Ордець нібито допомагає українській армії.

"Особисто ми з Ордецьом не знайомі, але з чуток я знаю, що він досить допомагає українській армії", - сказав Роман.