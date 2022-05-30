Украина

Президент Вереса Іван Надєїн розповів останні новини.

Надєїн відзначив, що клуб відновив будівництво клубної інфраструктури у Рівному та розповів найцікавіші новини.

"Із початком війни не було у нас ні можливостей, ні людей, аби продовжувати будівництво. Кілька тижнів тому прийняли рішення таки відновити роботи. У будівельників стоїть задача завершити два поля. Одне з них — зі штучним покриттям. Газон вже лежить на складі. Та і робіт не так багато залишилось. Основа для поля вже готова, дренаж — проведений. Тобто, мінізбір команди можна буде провести тут".

"Друге поле — трав’яне. Його ми плануємо на початку червня засіяти. Вважаємо, що ці поля в сьогоднішніх умовах нам точно допоможуть. Адже в області на сьогодні критична ситуація із футбольною інфрастуктурою. Ми зможемо тут проводити і збори, і тренування усіх команд Вереса. І якщо ми в часи війни добудуємо ці поля — це буде перемога для Рівного та області".

"Робота триває постійно. Іноді на об’єкті одночасно перебуває до двадцяти одиниць техніки. Наразі вже змонтували ємності для поливу. Відповідно, багато роботи вже зроблено за такий короткий термін.

Поки не говоримо про будівництво приміщень. В планах залучити партнера, інвестора. І це питання безперечно складне. Як ви можете помітити — у Рівному не так багато будівництв ожили, а от база Вереса життя демонструє".