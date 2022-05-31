Украина

В окремих регіонах та з дотриманням безпеки можна повернутися до спорту.

Міністерство молоді та спорту дозволило проводити спортивні змагання, повідомив депутат Верховної Ради Жан Беленюк та опублікував відповідний документ.

У ньому сказано, що змагання можна проводити серед дорослих та спортсменів найближчої до дорослої вікової групи, але обов'язково без присутності глядачів.

Це дозволить спортсменам якісно готуватися до участі на міжнародній арені, а також дозволено проводити навчально-тренувальні збори національних команд України різного віку.

Нагадаємо, що раніше генеральний директор Руху закликав чемпіонат України проводити в Україні, незважаючи на воєнний стан.