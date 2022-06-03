Украина

Український талант таки може опинитися у німецькій Бундеслізі.

Крайнього півзахисника національної збірної України та донецького Шахтаря Михайла Мудрика останнім часом активно пов'язували з можливим переходом у леверкузенський Баєр у літнє трансферне вікно.

Однак на даному етапі цей трансфер затримується, і, як повідомляє журналіст Мануель Вета, відбувається це не через представників Шахтаря.

За інформацією джерела, затримка з переходом 21-річного українця у стан "фармацевтів" пов'язана із питанням отримання візи.

Баєр продовжує старанно працювати над тим, щоб завершити підписання Мудрика та залагодити усі деталі.

Нагадаємо, раніше директор Шахтаря з футболу Даріо Срна підтвердив, що український клуб отримав офіційну пропозицію від представника німецької Бундесліги.