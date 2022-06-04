Тренувальний комплекс у Високому наразі не непридатний для роботи.
база металіста після приходу "визволителів"
04 червня 2022, 17:24
Тренувальна баз харківського Металіста у селищі Високому зазнала серйозних ушкоджень після чергових обстрілів з боку варваської армії Росії.
Руйнувань зазнало як одно з полей, так і адміністративна будівля тренувального комплексу.
Відзначимо, що судячі з вирви, по базі спрацювали не тількі РСЗВ, але й авіабомбами малої сили.
Раніше стадіон імені Юрія Гагаріна в Черінгіві пережив рекетні постріли з боку окупантів з країни-терористки під назвою РФ.