Украина

Тренувальний комплекс у Високому наразі не непридатний для роботи.

Тренувальна баз харківського Металіста у селищі Високому зазнала серйозних ушкоджень після чергових обстрілів з боку варваської армії Росії.

Руйнувань зазнало як одно з полей, так і адміністративна будівля тренувального комплексу.

Відзначимо, що судячі з вирви, по базі спрацювали не тількі РСЗВ, але й авіабомбами малої сили.

Раніше стадіон імені Юрія Гагаріна в Черінгіві пережив рекетні постріли з боку окупантів з країни-терористки під назвою РФ.