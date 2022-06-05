Украина

У серпні український футбол повернеться на всіх рівнях: УПЛ, Перша ліга, Друга ліга та чемпіонат України серед жінок.

Раніше на офіційному рівні стало відомо про те, що в Україні дозволили проводити спортивні змагання під час воєнного стану, який був запроваджений через повномасштабне вторгнення російських окупантів та терористів на територію нашої країни наприкінці лютого цього року.

Остаточний формат проведення футбольних змагань поки що перебуває у доопрацюванні, а президент Української асоціації футболу Андрій Павелко заявив, що новий сезон розпочнеться не лише в УПЛ, а й у Першій лізі, Другій лізі та чемпіонаті України серед жінок.

Президент України та Верховний головнокомандувач Збройних сил України Володимир Зеленський обговорював це питання разом із керівництвом УАФ та дав "зелене світло" на повернення футболу в Україні у серпні цього року.

"Я говорив з нашим президентом Володимиром Зеленським про те, наскільки важливо відволікти людей футболом. Від дітей до дорослих – усі зосереджені на війні. Щодня вони отримують інформацію про загиблих, про наслідки війни.

Ми говорили про те, що футбол має дуже велику силу, щоб допомогти людям думати про майбутнє, тому що зараз люди, звичайно, не в доброму гуморі. Вони в найгіршому настрої. Ми говорили про те, як можливо, щоб футбол допоміг нам думати про майбутнє.

Тому ми разом із президентом прийняли рішення, що в серпні відновимо чемпіонат України. В Україні ми будемо грати на всіх рівнях: УПЛ, Перша ліга, Друга ліга, жіночий чемпіонат. На всіх рівнях ми розпочнемо у серпні. Рішення прийнято спільно з президентом України.

Я повідомив Чеферіну та Інфантіно, що ми відновимо чемпіонати під час воєнного стану в Україні, під бомбами. Ми розраховуємо на їхню підтримку. Ми обговорюємо деталі. Ми обговоримо з нашою військовою радою та урядом, як це безпечно все організувати", — цитує слова Павелка The Associated Press.

Нагадаємо, що в новому сезоні УПЛ через завдані руйнування клубній інфраструктурі внаслідок обстрілів з боку російської армії, яка, мабуть, порахувала це "військовими та стратегічними об'єктами", не зможуть зіграти чернігівська Десна та Маріуполь.

Їхні місця у вищому дивізіоні України займуть харківський Металіст та криворізький Кривбас, які на момент вимушеного дострокового завершення Першої ліги перебували у таблиці на першому та другому місцях відповідно.