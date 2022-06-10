Украина

Досвідчений голкіпер вирішив припинити виступи за національну команду.

Голкіпер збірної України Андрій Пятов завершить виступи на рівні національних команд після матчу проти Вірменії.

Про це воротар Шахтаря повідомив у своєму Instagram-акаунті:

"Цей хлопчина ще не здогадується, що останній матч за національну збірну він проведе 11 червня 2022 року", — підписав фото Пятов.

Зазначимо, що 37-річний футболіст провів за збірну України 101 поєдинок у кар'єрі, у яких пропустив 86 м'ячів. 46 матчів пройшли без пропущених голів.

Нагадаємо, що матч Україна – Вірменія відбудеться завтра, 11 червня, о 16:00. Стежити за подіями цього протистояння ви можете у текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.