Украина

23-річний футболіст хоче залишитися в Атлетіко Паранаенсе.

Півзахисник "Динамо" Вітіньо не хоче повертатися до складу "Динамо", повідомляє журналістка Моніка Вілела.

За її інформацією, 23-річний футболіст хоче залишитися в Атлетіко Паранаенсе, за який він виступає на правах оренди.

Ситуація залишається невизначеною, проте невідомо, чи погодився Динамо на продовження орендної угоди із бразильською командою.

Нагадаємо, що Вітіньо перейшов до Динамо минулого літа, а за його трансфер було заплачено близько шести мільйонів євро.

Зауважимо, що за 13 зіграних матчів цього сезону бразилець встиг відзначитися тричі.