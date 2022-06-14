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Досвідчений воротар підбив підсумок виступам за збірну та згадав перший виклик.

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов підбив підсумок виступам за національну команду.

"Я перший матч зіграв 15 років тому, а загалом у збірній навіть 16 років провів, адже 2006 року вперше поїхав на чемпіонат світу. Звісно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років гратиму за збірну і проведу понад сотню матчів. Це свідчить про те, що мрії в житті здійснюються. Головне – вірити, працювати й прямувати до своєї мети, до своєї мрії.

Перший виклик до збірної залишається в пам’яті на все життя. Звісно, запам’яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував. Але найголовніше в збірній – це атмосфера дружби, та єдність, якої, мабуть, немає і не буде в жодній клубній команді світу. Тому що в нас справді хлопці всі один за одного, усі поважають один одного і завжди допомагають.



Чесно, ніколи не гнався за рекордами. Я вважаю, якщо ти робиш усе для перемоги команди, і команда досягає результату, то й рекорди тоді самі народжуються. Якщо гратимеш "на нуль", то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головним результатом. Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Гадаю, те, як мене проводжали, і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив.



Просто мільйон повідомлень та побажань надійшло. Я приємно шокований, якщо чесно, і дуже щасливий! Багато оригінальних повідомлень одержав. Мені сподобалося від Wellboy, який написав у стилі Поворознюка: "Такого воротаря не було і не буде!". Чимало радісних емоцій відчув, а зараз такі часи, що нотки позитиву кожному потрібні. Хочу всім подякувати, сказати вболівальникам, що я їх люблю. Ми всі граємо для людей, українців, нашої нації. Ми всі єдині, попри всі складнощі, ми вистоїмо, переможемо і станемо іще сильнішими", — наводить слова голкіпера офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, що Пятов обігнав Шовковського за кількістю "сухих" матчів за збірну.