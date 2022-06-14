Досвідчений воротар підбив підсумок виступам за збірну та згадав перший виклик.
Андрій Пятов, getty images
14 червня 2022, 12:33
Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій Пятов підбив підсумок виступам за національну команду.
"Я перший матч зіграв 15 років тому, а загалом у збірній навіть 16 років провів, адже 2006 року вперше поїхав на чемпіонат світу. Звісно, тоді, ще юним пацаном, я й уявити не міг, що стільки років гратиму за збірну і проведу понад сотню матчів. Це свідчить про те, що мрії в житті здійснюються. Головне – вірити, працювати й прямувати до своєї мети, до своєї мрії.
Перший виклик до збірної залишається в пам’яті на все життя. Звісно, запам’яталися всі чемпіонати Європи, на яких я побував. Але найголовніше в збірній – це атмосфера дружби, та єдність, якої, мабуть, немає і не буде в жодній клубній команді світу. Тому що в нас справді хлопці всі один за одного, усі поважають один одного і завжди допомагають.
Чесно, ніколи не гнався за рекордами. Я вважаю, якщо ти робиш усе для перемоги команди, і команда досягає результату, то й рекорди тоді самі народжуються. Якщо гратимеш "на нуль", то твоя команда вже як мінімум не програє. Це і є головним результатом. Мені, звичайно, приємні рекорди, але це заслуга всього колективу. Гадаю, те, як мене проводжали, і є відповідь на всі мої досягнення. Мабуть, я це заслужив.
Просто мільйон повідомлень та побажань надійшло. Я приємно шокований, якщо чесно, і дуже щасливий! Багато оригінальних повідомлень одержав. Мені сподобалося від Wellboy, який написав у стилі Поворознюка: "Такого воротаря не було і не буде!". Чимало радісних емоцій відчув, а зараз такі часи, що нотки позитиву кожному потрібні. Хочу всім подякувати, сказати вболівальникам, що я їх люблю. Ми всі граємо для людей, українців, нашої нації. Ми всі єдині, попри всі складнощі, ми вистоїмо, переможемо і станемо іще сильнішими", — наводить слова голкіпера офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, що Пятов обігнав Шовковського за кількістю "сухих" матчів за збірну.