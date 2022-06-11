Лига наций

37-річний українець провів свій останній матч у складі національної команди.

Збірна України у матчі другого туру Ліги націй впевнено обіграла національну команду Вірменії (3:0).

У цій зустрічі ворота "синьо-жовтих" захищав Андрій Пятов, який провів свій 47 сухий матч у складі національної команди.

Завдяки цьому Пятов встановив новий рекорд збірної України за кількістю матчів на нуль, випередивши Олександра Шовковського, на рахунку якого 46 чистих ігор.

Таким чином, 37-річний українець провів свій 102 та останній матч у складі національної команди. Після цієї зустрічі Пятов завершив свою міжнародну кар'єру.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Україна — Вірменія.