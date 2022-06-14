Украина

Іван Кузьменко висловився щодо майбутнього розіграшу УПЛ.

Через війну Росії проти України місце розіграшу наступного чемпіонату знаходиться під питанням. Через постійні обстріли ризиковано проводити його на наших стадіонах, але функціонери досі розглядають таку можливість.

Генеральний директор Александрії Іван Кузьменко висловився проти розподілення гри чемпіонату та єврокубків.

Функціонер вважає, що грати треба всі матчі в одній країні.

"Те, що ми будемо грати наступний чемпіонат — показник нашої незламності. Важливо всім довести, що ми сильні та живі. Дійсно, ризик проведення розіграшу УПЛ в Україні дуже великий. Можливо, я не зовсім це усвідомлюю, але Україна — нація переможців. Перемагає той, хто ризикує.

Представники єврокубків хочуть грати свої матчі за кордоном. Це неправильно, не може бути будь-яких привілеїв для цих команд. Можливо, це розраховано на те, що саме такі клуби і будуть розігрувати між собою єврокубкові місця наступного сезону.

Сезон потрібно проводити або повністю за кордоном, або повністю в Україні", — заключив Кузьменко для ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Юрій Вірт прокоментував майбутнє Української Прем'єр-Ліги.