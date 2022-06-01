Украина

Юрій Вірт поділився своїми думками щодо майбутнього чемпіонату України.

Головний тренер Верес Юрій Вірт прокоментував позицію країни щодо проведення майбутнього чемпіонату України.

"У мене є інформація, що наш президент Зеленський захотів, щоб футбол був в Україні, і чемпіонат проводився в Україні, а не за кордоном. І якщо він так каже, то ми маємо прислухатися до нього і робити так, як він. Тому що виїхати за кордон, як хочуть наші лідери УПЛ, не так легко.

Тому рівненський Верес повністю підтримує ідею грати в Україні. Як і де він проходитиме – вирішуватимуть наші керівники. Я зустрічався з президентом, і він наполіг на тому, щоб грати чемпіонат в Україні", – наводить слова Вірта ТК Футбол 1/2/3.

Раніше повідомлялося, що Десна та Маріуполь не зіграють в УПЛ сезону-2022/23.