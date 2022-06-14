Клуби між собою налагодили комунікацію.
ДАРІЙО СРНА, ФК ШАХТАР
14 червня 2022, 18:22
Директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів про відносини між "гірниками" та Динамо під час війни в Україні.
"Ми спілкуємося. Є діалог із паном Суркісом, деякими футболістами Динамо, представниками тренерського штабу команди.
Всі говоримо про те, що треба розпочинати чемпіонат та рухатись далі. Важливо показати усьому світові, що футбол в Україні живий.
Війна триває, але кожен із нас має зробити все, що в його силах, аби допомогти країні. Ми грали товариські ігри. Все, що ми заробили, дав державі. Доходами з майбутніх ігор ми також ділитимемося і допомагатимемо", — сказав Срна.
Раніше хорватський фахівець заявив, що готовий очолити Шахтар, змінивши при потребі Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера команди.