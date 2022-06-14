Украина

Клуби між собою налагодили комунікацію.

Директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна розповів про відносини між "гірниками" та Динамо під час війни в Україні.

"Ми спілкуємося. Є діалог із паном Суркісом, деякими футболістами Динамо, представниками тренерського штабу команди.

Всі говоримо про те, що треба розпочинати чемпіонат та рухатись далі. Важливо показати усьому світові, що футбол в Україні живий.

Війна триває, але кожен із нас має зробити все, що в його силах, аби допомогти країні. Ми грали товариські ігри. Все, що ми заробили, дав державі. Доходами з майбутніх ігор ми також ділитимемося і допомагатимемо", — сказав Срна.

Раніше хорватський фахівець заявив, що готовий очолити Шахтар, змінивши при потребі Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера команди.