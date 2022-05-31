Украина

Хорватський фахівець готовий очолити "гірників" за певної умови.

Директор із футболу донецького Шахтаря Даріо Срна прокоментував майбутні плани "гірників", а також зізнався, що може замінити Роберто Де Дзербі на посаді головного тренера команди.

"Поки що все відкрито — Роберто ще тренер Шахтаря. Будемо сідати з ним, говорити. Ми поважатимемо його рішення, він багато зробив для Шахтаря. За практично сім місяців він потрапив двічі до Ліги чемпіонів, виграв Суперкубок. Ми його привезли до команди, де у нас були футболісти світового рівня, хто з них залишиться на завтра – ми не знаємо.

На сьогодні – ні, я не очолю Шахтар. Усі знають, що я людина Шахтаря. Навіть якщо потрібно буде їздити за кермом автобуса Шахтаря, я буду. Тому якщо треба, щоб я був тренером Шахтаря – немає проблем. Я заради Шахтаря готовий на все.

Усі рішення у нас приймає президент. На сьогоднішній день є краще тренери, які можуть очолити Шахтар, ніж Срна. Є багато спеціалістів в Україні та за кордоном.

Повернення легіонерів залежатиме від ситуації в Україні. Я впевнений, що ніхто з іноземців не повернеться, якщо буде воєнний стан. Це не реально. Сподіваємось, що все буде добре. У нас попереду ще два місяці. Віримо пану Павелку та його команді, що зроблять найкращий варіант для чемпіонату України на сьогоднішній день.

Інтерес до футболістів є, але всі мають знати: їх ніхто безкоштовно та менше вартості не відпустить. Навіть у сьогоднішній ситуації Шахтар поважатиме себе. Ми хочемо, щоб усі поважали Шахтар, як і ми поважаємо інших, коли купуємо. Тому будемо триматися цього.

Представлятимемо Україну та український футбол у Лізі чемпіонів – це дуже важливо на сьогодні. У нас війна почалася ще вісім років тому, але ми таки граємо в Лізі чемпіонів, заступаємось за Україну. І з гордістю гратимемо у Лізі чемпіонів за всю країну.

Розглядаємо варіант проведення матчів Ліги чемпіонів у Польщі. Вони заслужили: вони залучили багато українців, вони наші брати сьогодні. Ми зробимо все, щоб Шахтар проводив Лігу чемпіонів у Польщі", - наводить слова Срни ТК Футбол 1/2/3.

Раніше Срна підтвердив, що Байєр зробив офіційну пропозицію щодо Мудрика.