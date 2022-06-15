Украина

Футболіст розповів про період ігор разом із Шевченко.

Колишній нападник київського Динамо Дуду поділився спогадами про Андрія Шевченко у столичному клубі на зорі кар'єри.

"Одного разу Шевченко завдав мені клопоту. Я бігав по полю, а йому не подобалося, що хтось бігав поза ним. Я запитав Данило Сілву: "Про що він говорить?". Данило пояснив, що Шевченко хотів, щоб я бігав на іншому фланзі та відчепився від нього.

Але він був тихим, йому подобалися бразильці. Настав час, коли він цілий тиждень не тренувався з нами. Він жив тиждень в Лондоні, прилітав по п'ятницях, тренувався, грав по суботах і їхав назад. Він пробув цілий тиждень у Лондоні, прилетів грати і повернувся туди", — розповів Дуду.

Нагадаємо, що Дуду грав за Динамо Київ з 2011 по 2014 рік.