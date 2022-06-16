Украина

Київська команда зіграє проти опонента 29 червня.

Після перерви на матчі збірних Динамо відновить серію благодійних ігор під гаслом "Play for Peace. Stop the War".

Зустріч відбудеться на домашній арені швейцарського клубу Стад де ля Тюільєр у середу, 29 червня. Час початку матчу – 21:00 за київським часом.

З Лозанною Динамо зустрічалося і минулого літа, у рамках тренувального збору готуючись до сезону. Тоді товариська зустріч завершилася з рахунком 1:1.

Нагадаємо, вже в середині липня Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду.