Київська команда зіграє проти опонента 29 червня.
Фото: ФК Динамо
16 червня 2022, 13:59
Після перерви на матчі збірних Динамо відновить серію благодійних ігор під гаслом "Play for Peace. Stop the War".
Зустріч відбудеться на домашній арені швейцарського клубу Стад де ля Тюільєр у середу, 29 червня. Час початку матчу – 21:00 за київським часом.
З Лозанною Динамо зустрічалося і минулого літа, у рамках тренувального збору готуючись до сезону. Тоді товариська зустріч завершилася з рахунком 1:1.
Нагадаємо, вже в середині липня Динамо розпочне свій шлях у Лізі чемпіонів із другого кваліфікаційного раунду.