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Футболіст зізнався, що йому подобається Харків.

Нападник Металліста Матеус Пейшото, який виступає за Сеару у оренді, зізнався, що бажає повернутись до харківського клубу.

"Я провів цей період у Бразилії, і він був дуже важким для мене, адже довелося відновлюватися після травми, отриманої у передсезонні. Я знову почав грати лише кілька днів тому і дуже щасливий.

Моя сім'я відіграла важливу роль у цьому процесі. Також вдячний клубу Сеара, в якому я зараз перебуваю. Тут мені надали всі умови, щоб я зміг одужати від травми і знову грати".

"Я маю багато повідомлень від фанатів, особливо в Інстаграмі. Завжди намагаюсь звертати увагу, відповідати. Намагаюся говорити, що скоро все прийде в норму, і все буде добре.

Ми переживаємо важкий час, але ми обов'язково виберемося з цього і знову будемо разом. Я люблю Харків! Я хочу повернутися до Металіста і до Харкова, адже ми з сім'єю встигли закохатися в це місто та людей, які в ньому живуть", — сказав Пейшото.