Украина

Президент Динамо прокоментував роботу агентів.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс висловився щодо роботи академії під час війни, а також прокоментував агентську діяльність.

Функціонер вважає, що більшіст агентів шкодять футболістам, ніж роблять щось потрібне.

"Я знаю різних агентів, не буду називати прізвища. Російськомовні, наприклад, які працюють в Німеччині. Вони намагаються дзвонити навіть футболістам першої команди. Переманюють, ще там щось. Щоб ви розуміли, найбільше зло в футболі – це агенти. Мало того, є професійні агенти, а є ті, які хочуть лише заробити легкі гроші. Ну і зіпсувати кар’єру гравця.

Ми зробили все можливе, щоб вивезти футболістів та їх батьків. Дві групи футболістів знаходяться у Польщі, ще дві — в Угорщині. Ми змогли забрати всіх футболістів, навіть десятирічних дітей.

Дуже вдячний директору академії Іщенко. Він збирав дітей по всій Україні. Важливу роль зіграв і Козловський з Руху. Дуже нам допоміг", — розповів Суркіс для каналу Бомбардир.

Раніше президент столичного клубу висловився щодо благодійних матчів Динамо.