Украина

Функціонер столичного колективу розповів про благодійні матчі своєї команди.

Президент київського Динамо Ігор Суркіс напередодні мав можливість розповісти не тільки про минули період виступів своєї команди у благодійних поєдинках на підтримку біженців із України, а й висловився стосовно майбутнього своєї команди.

"Чемпіонат було завершено достроково. Скажу вам відверто — жодних емоцій не було, бо це не мало значення. Цей чемпіонат не дограний, згідно з регламентом. Були б ми на першому місці — ми потрапили б до Ліги чемпіонів. Але склалося так, як склалося, тут немає жодних образ чи заздрощів.

Ми боротимемося і спробуємо потрапити до Ліги чемпіонів. Я максимально постараюся зберегти склад, повернути легіонерів, стоять завдання.

Спробуємо повернути Вербича та Кендзьору. Звичайно, у них самих має бути на це бажання, але також вони мають отримати розуміння, чи буде взагалі чемпіонат. Чи відбуватиметься він і надалі, дасть бог, щоб був мир і ми провели його в Україні.

Якщо ні, тоді треба думати, де його проводити. Може наступного року, якщо ми не проведемо чемпіонат, ми взагалі не гратимемо єврокубках. Треба про це думати, треба розмовляти з УАФ, вони мають взяти ініціативу на себе, провести консультації з УЄФА та обрати той маршрут, який буде зручним для українського футболу.

Ми не можемо поховати футбол. Війна закінчиться, повірте мені, закінчиться нашою перемогою. Коли? Я не можу сказати і ви не можете, але ж можна зберегти, а не відновлювати потім на руїнах. Це потім буде віддушина для тих самих воїнів, які зараз борються на передовій.

Ми підтримуємо тих, кого можемо, хто звертається до клубу. Чаус, наприклад, ви пам'ятаєте, колишній президент Десни, зателефонував, сказав не вистачає бронежилетів — миттю йому були переведені гроші на картку, для його побратимів купили стільки, скільки треба було бронежилетів.

Футболісти також повинні працювати — кожен має робити те, що він уміє краще.

Сподіваюся, що рішення стосовно наступного чемпіонату буде колегіальним. Треба розуміти, який стан у клубів. Якщо чемпіонат буде проводитися не в Україні, чи можуть вони зібрати команду, чи можуть виїхати. Якою буде допомога тим клубам, які не можуть цього зробити.

Не можна ж сказати: "Не можеш? Бракує коштів? То ти й не братимеш участь". Потрібно допомагати, спільно виробити якесь рішення та провести чемпіонат. Наскільки я розумію, існують клуби, які готові виїхати, якщо потрібно проводити чемпіонат закордоном. Чи правильне це рішення — це теж треба узгоджувати, мабуть, на самому верху. Потрібно виробити правильне рішення, порадитися, але це маю робити не я, а УАФ.

Сподіваюся, що Павелко це зробить, і ми оберемо найкращий варіант для проведення чемпіонату. Обговорювати, що чемпіонат можна проводити у Львові… Нещодавно туди прилетіла певна кількість ракет. Проводити чемпіонат у Києві… Можемо й у Києві. Є стадіон Колоса, НСК, стадіон Динам», Оболонь. Але хто гарантує, що туди щось не прилетить під час футболу та невинні футболісти, глядачі постраждають від цього.

Коли воєнний стан, мені здається, не можна проводити чемпіонат у країні. Потрібно виробити правильне рішення. Але не проводити його також неправильно. Ми повинні показати, що ми живі та граємо у футбол.

Щодо Росії, яку відсторонили від футболу, то абсолютно правильно зробили. Коли в нас є якась несправедливість, наші вболівальники висловлюють це з трибун, фанати про це кричать. Я щось не так роблю — кричать, про нас із Луческу також було. Але ж я не покинув футбол. А їх виключили і правильно зробили.

Нехай вони підуть з нашої землі і тоді, можливо, їх вибачать. Усі винні у тому, що вони напали на Україну, мирну країну, яка нікому не загрожувала. Не можна нікого поділяти. Спортсмени — це потужна сила, яка може виходити на матчі та показувати свій протест. Нам казали, що ми "брати", а тепер "братів" убивають, ріжуть, ґвалтують. Як це може бути?

Щодо Луческу, то я не знаю, що там пишуть в інтернеті. Це питання навіть не обговорювалося. Він має контракт до 2024 року, і він хоче працювати. Ідея благодійних матчів — це його ідея. Вважаю, що це була дуже правильна ідея. Дякую всім міністерствам та Офісу Президента України, які підтримали та випустили наших хлопців.

Фінанси потрібні завжди. Щоби будувати команду на перспективу. Час такий, що хотілося б зберегти команду. Так, може, хтось і піде. Була хороша пропозиція щодо Миколенка, ми його відпустили. 20 мільйонів — це гарна пропозиція для клубу.

Якщо будуть пропозиції щодо якихось двох-трьох наших гравців, ми теж їх відпустимо, але це не означає, що я готовий сьогодні розпродати команду. Мене звинувачували, що я виводжу команду, щоб її розпродати. Цього не сталося. Я навіть не намагався це робити.

Я не на базарі, не розпродаю товар. Це історія про футболістів, це теж живі люди, і я хочу, щоб їм було добре. На сьогоднішній день вони отримують зарплату та перебувають у збірній місяць, а Динамо платить їм зарплату.

Бюджет Динамо на сьогодні не змінюється, бо співробітники клубу працюють, поля обслуговуються, інфраструктура обслуговується. Можете прийти на стадіон Динамо і подивитися, в якому стані поле, так само і в ДЮСШ. Я нікого не звільнив, ні кого не скоротив, ми продовжуємо працювати. Як буде далі мені складно сказати, дивитимемося наскільки це затягнеться", — заявив функціонер "біло-синіх" в інтерв'ю ПРОФУТБОЛ Digital.

Нагадаємо, що раніше президент київського Динамо розповів про підсумку участі його клубу в першій частині благодійної кампанії на підтримку України.