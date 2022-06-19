Украина

Головний тренер Динамо відреагував на хибні чутки у пресі, що він не приїхав до Києва разом із командою.

Раніше стало відомо про те, що 16 червня футболісти, тренерський штаб та персонал київського Динамо повернулися після відпустки та повернулися до Києва.

Проте, як повідомили у сюжеті Футбол NEWS, разом із командою до столиці України нібито не повернувся головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, а тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв.

Практично відразу прес-служба Динамо спростувала цю інформацію на офіційному сайті, а сам Луческу прокоментував ситуацію, що склалася.

"Люди, які дали Вам таку інформацію, погано мене знають. Можливо, хотіли зіпсувати мені імідж, адже суспільство швидко підхоплює негатив. Але це не проблема. Я виконую свою роботу. Прибув сюди, аби продемонструвати, що життя в Києві та загалом в Україні продовжується. Люди повертаються до життя, а футбол – важлива його складова.

Я розпочав підготовку зі своїми гравцями, у цьому ми повинні бути прикладом для усіх спортсменів. Наскільки це можливо, але ми повинні продовжувати займатися спортом в Україні. Це дуже важливо, адже люди думають тільки про війну та жахливі речі, які її супроводжують. Дійсно, це частина нашого сьогодення. Інша частина – спорт, культура, те, що має надзвичайну цінність для усіх нас, що допомагає компенсувати негатив. Бачу свій обов’язок у тому, щоб допомогти", – сказав Луческу на ТК Футбол 1.