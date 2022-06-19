Головний тренер Динамо відреагував на хибні чутки у пресі, що він не приїхав до Києва разом із командою.
Мірча Луческу, Динамо Київ
19 червня 2022, 14:10
Раніше стало відомо про те, що 16 червня футболісти, тренерський штаб та персонал київського Динамо повернулися після відпустки та повернулися до Києва.
Проте, як повідомили у сюжеті Футбол NEWS, разом із командою до столиці України нібито не повернувся головний тренер "біло-синіх" Мірча Луческу, а тренуваннями команди керуватиме Олег Гусєв.
Практично відразу прес-служба Динамо спростувала цю інформацію на офіційному сайті, а сам Луческу прокоментував ситуацію, що склалася.
"Люди, які дали Вам таку інформацію, погано мене знають. Можливо, хотіли зіпсувати мені імідж, адже суспільство швидко підхоплює негатив. Але це не проблема. Я виконую свою роботу. Прибув сюди, аби продемонструвати, що життя в Києві та загалом в Україні продовжується. Люди повертаються до життя, а футбол – важлива його складова.
Я розпочав підготовку зі своїми гравцями, у цьому ми повинні бути прикладом для усіх спортсменів. Наскільки це можливо, але ми повинні продовжувати займатися спортом в Україні. Це дуже важливо, адже люди думають тільки про війну та жахливі речі, які її супроводжують. Дійсно, це частина нашого сьогодення. Інша частина – спорт, культура, те, що має надзвичайну цінність для усіх нас, що допомагає компенсувати негатив. Бачу свій обов’язок у тому, щоб допомогти", – сказав Луческу на ТК Футбол 1.