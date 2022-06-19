Украина

Клуб звернувся до інших представників змагання.

Новачок УПЛ Кривбас звернувся до клубів, попросивши підтримати ідею проведення чемпіонату в Україні.

"Просимо вас підтримати варіант проведення чемпіонату УПЛ сезону-2022/23 виключно в Україні! Іншого варіанту, на наш погляд, не існує, ані з моральної точки зору, ані з точки зору спортивного принципу.

ФК Кривбас має чітку проукраїнську позицію, і просто не розуміє, як в той час, коли Збройні сили України героїчно боронять наші кордони, коли волонтери з різних куточків країни об'єднались та всіляко їм допомагають, коли працівники великих промислових та сільськогосподарських підприємств, незважаючи ні на що, працюють та підтримують економіку країни, коли наші футболісти, тренери, співробітники та ультрас клубу воюють та гинуть за нашу свободу, ми можемо залишити їх та Україну, а самі поїхати грати чемпіонат в будь-яку іншу країну. Як після цього ми будемо дивитися їм усім в очі?

Зараз, як ніколи, ми повинні згуртуватися задля збереження українського футболу. Ми маємо зробити все, щоб кожен клуб мав рівні умови! Наскільки це можливо під час війни… І найголовніше, ми не повинні забувати про майбутнє українського футболу. Адже «рятуючи» окремі клуби сьогодні, ми ризикуємо втратити в перспективі весь український футбол.

Зараз лунають заклики надати можливість грати закордоном матчі УПЛ тим клубам, які братимуть участь в єврокубках. Ці команди навіть готові компенсувати витрати інших клубів на поєдинки поза межами України. Але чи логічно в умовах війни витрачати гроші на це закордоном? Можливо, краще їх залишити вдома та підтримати економіку, або направити на допомогу ЗСУ? Задля перемоги кожен українець має працювати на своєму місці, але всередині країни. Тим самим забезпечувати нашу економіку.

Ми розуміємо, що клуби, які будуть представляти Україну в єврокубках, матимуть дуже складну логістику. Але водночас наш клуб буде тренуватися та жити у Кривому Розі, а всі матчі проводити у Києві, або на Заході України. А це означає, що гра у Києві або у Львові передбачає для нас подолання від 800 до 1600 км щотижня. Ми ні в якому разі не жаліємося, а просто констатуємо факт.

На наш погляд, намагання в нинішній ситуації провести турнір в іншій країні виглядає досить дивно, нелогічно та незрозуміло і для українських громадян, і для наших партнерів з усього світу.

В Україну вже повернулась більшість посольств, які виїхали з країни перед війною. Потужні міжнародні компанії теж відновлюють свою діяльність в Україні. Кожного тижня до нас приїжджають світові лідери, і це може бути гарним сигналом для повернення легіонерів. Ми вже не говоримо про іноземних воїнів, які зараз знаходяться на лінії фронту і захищають нашу країну та весь світ від російської агресії. Тільки уявіть, який потужний позитивний інформаційний ефект матиме рішення про проведення чемпіонату УКРАЇНСЬКОЇ Прем’єр-Ліги в Україні!

Звичайно, що заради безпеки учасників турніру проведення чемпіонату в Україні має бути обов'язково узгоджене з Міністерством оборони та іншими силовими структурами, а також з керівництвом як футболу, так і держави. До того ж Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з Президентом УАФ Андрієм Павелком наголосив, що чемпіонат України з футболу важливо провести саме в Україні. Це — логічно! А в нинішній ситуації — ще й надважливо", — пишеться на сайті клубу.

Раніше повідомлялось, що Кривбас оголосив про припинення співпраці з двома тренерами через відсутність у них патріотичної позиції.