Украина

Неприємно здивував екс-гравець Шахтаря.

На початку сезону колишній футболіст донецького Шахтаря Віталій Віценець прийняв запрошення очолити молодіжну команду криворізького Кривбасу серед юнаків віком до 19 років.

Однак уже після початку чергового витку агресії проти України клуб був вимушений звільнити молодого фахівця та його помічника Станіслава Дьяченка з займаної посади.

"Сьогодні Україна веде визвольну боротьбу з кривавою агресією росії. Збройні сили України героїчно відстоюють незалежність та територіальну цілісність країни.

Тероборона наполегливо боронить нашу землю. Волонтери самовіддано підтримують наших захисників та тих, хто потребує допомоги. Кожен з нас наближає перемогу.

ФК Кривбас теж не стоїть осторонь. Наші ультрас та співробітники Кривбасу воюють на передовій. Гуманітарний штаб клубу допомагає тим, хто врятувався від бойових дій та постраждав від війни. Генеральний спонсор клубу, компанія Рудомайн, надає значну як матеріальну, так і фінансову допомогу захисникам України.

Клуб готується до старту в УПЛ, проведення якого на українських футбольних полях є яскравим індикатором нашої непохитної віри в перемогу.

І, зрозуміло, що ФК Кривбас має чітку та однозначну проукраїнську позицію. Україна — суверенна незалежна держава. Росія — агресор, армія рф — мародери, вбивці та ґвалтівники. Путін — ху*ло.

Інший погляд на те, що відбувається, для клубу є неприйнятним, іншої позиції для Кривбасу просто не існує. Клуб не буде заплющувати очі та виправдовувати будь-кого. Ми переконані, що тим, хто має іншу думку, не має місця у Великій Родині Кривбас.

З урахуванням цього, ФК Кривбас ухвалив рішення про припинення співпраці з тренером Академії U-19 Віталієм Віценцем та його помічником Станіславом Дьяченко.

Слава Україні! Слава ЗСУ! Перемога буде за нами!", — ідеться в офіційній заяві клубу.

Варто зауважити, що раніше Дяченко грав у так званому "чемпіонаті" на окупованих територіях Донецької області за "команду" Пабєда.

Нагадаємо, що раніше Кривбас не став продовжувати контракт із головним тренером, який вивів команду до УПЛ.