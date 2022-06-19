Украина

Фахівець поділився планами клубу на майбутнє.

Головний тренер Інгульця Сергій Лавриненко прокоментував можливість клубу приймати учась у розіграші УПЛ сезону-2022/23.

"Енергії Олександра Григоровича Поворознюка вистачатиме на все – і на ситуацію, що трапилася в країні, і на посівну, і на футбол. Тому він завжди такий енергійний. Комунікація у нас є, але не така часта, як це було у мирний час. Але ми постійно спілкуємось.

У мене було питання до Олександра Григоровича: на що ми можемо розраховувати? Я отримав чітку відповідь, що все добре, спокійні тили, тому ми можемо думати про футбол. Як ми це робили до війни.

У мене є надія, що у плані футболу все буде стабільно, і ми зможемо запросити гравців, якісно провести збори, підготуватися до чемпіонату. Однозначно будемо бойовою одиницею", — сказав Лавриненко.

Раніше президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що буде робити після того, як Україна виграє війну.