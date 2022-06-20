Украина

Єдиний, хто поки що не визначився з точним місцем — Дніпро-1.

Українські клуби не зможуть проводити домашні матчі в єврокубках на території своєї країни через військове вторгнення з боку Росії. Це змушує їх шукати нові локації для проведення поєдинків із європейськими клубами.

Відомий польський журналіст Петр Слонка у своєму твіттері опублікував назви міст, де клуби УПЛ будуть проводити свої домашні єврокубкові матчі.

За його інформацією, Шахтар проводитиме матчі Ліги чемпіонів у Варшаві, а Динамо проведе матч другого раунду кваліфікації ЛЧ проти Фенербахче у Вроцлаві.

Дніпро-1 поки що не визначився з точним містом, але зазначається, що це буде південна частина Польщі. Зоря та Ворскла будуть проводити матчі у Лодзі, де нещодавно виступала збірна України.