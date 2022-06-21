Украина

Український фахівець підписав трирічний контракт із новачком УПЛ.

Кривбас, який разом із Металістом підвищиться у класі та наступного сезону виступатиме в українській Прем'єр-лізі, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди

Український фахівець, який розірвав контракт із тираспольським Шерифом після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну та вступив до лав ЗСУ, підписав із криворізькою командою контракт на наступні три сезони.

Наказом Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Юрія Вернидуба переведено до міста Кривий Ріг, у місце розташування ФК Кривбас, для подальшого проходження військової служби.

"Це дозволить йому у вільний від виконання службових обов’язків час надавати необхідну методичну допомогу тренерському колективу в підготовці спортсменів до змагань за умови дотримання законодавства про працю", — зазначено в офіційному листі від Міністерства оборони на адресу клубу.

До тренерського штабу Юрія Миколайовича у Кривбасі увійшли Дмитро Кара-Мустафа, Ігор Фокін, тренер-аналітик Валерій Михайленко. Тренером воротарів залишається Тарас Гребенюк.

Зазначимо, що найбільших успіхів на внутрішній арені Юрій Вернідуб досяг на чолі луганської Зорі. За його керівництва "мужики" ставали бронзовим призером УПЛ, фіналістом Кубка України та багаторазовим учасником Ліги Європи. Сам Вернідуб двічі ставав тренером року в Україні у 2016 та 2018 роках.