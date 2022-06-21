Украина

Український фахівець очолив Кривбас, який наступного сезону виступить в УПЛ.

Напередодні Кривбас, який повернеться до УПЛ у сезоні-2022/23, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди.

56-річний фахівець поділився емоціями від свого призначення до криворізького клубу, з яким він підписав контракт на три роки.

"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України", — цитує слова Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.

Крім основних обов'язків Юрій Миколайович допомагатиме клубу у його волонтерській діяльності в Кривому Розі, зокрема тимчасовим переселенцям і нашим українським бійцям по всій лінії фронту.