Український фахівець очолив Кривбас, який наступного сезону виступить в УПЛ.
Юрій Вернидуб, getty images
21 червня 2022, 10:21
Напередодні Кривбас, який повернеться до УПЛ у сезоні-2022/23, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди.
56-річний фахівець поділився емоціями від свого призначення до криворізького клубу, з яким він підписав контракт на три роки.
"Для мене велика честь в цей складний для нашої країни час тренувати саме український клуб. Клуб з великим славетним ім'ям і чималими амбіціями. А також це надасть нові можливості в інформуванні та допомозі Збройним Силам України", — цитує слова Вернидуба офіційний сайт Кривбасу.
Крім основних обов'язків Юрій Миколайович допомагатиме клубу у його волонтерській діяльності в Кривому Розі, зокрема тимчасовим переселенцям і нашим українським бійцям по всій лінії фронту.