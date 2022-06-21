Украина

Костянтин Караманіц висловився про призначення українського спеціаліста на посаду головного тренера новачка УПЛ.

Напередодні Кривбас, який повернеться до УПЛ у сезоні-2022/23, оголосив про призначення Юрія Вернідуба на посаду головного тренера першої команди.

Президент криворізького клубу Костянтин Караманіц поділився емоціями від підписання контракту з Вернідубом на наступні три сезони.

"Мабуть, в нинішній ситуації – це ідеальний варіант головного тренера в усіх сенсах. Його досвід – це саме те, що зараз необхідно Кривбасу, а його громадянська позиція повністю сходиться з нашою.

І хоча наша співпраця з Юрієм Миколайовичем, як з тренером, починається тільки сьогодні, наша взаємодія на фронті почалася майже з перших днів війни. Так сталося, що він захищав країну саме на Криворізькому напрямку: мабуть, це також знаково.

Я обіцяю, що і надалі ми разом продовжимо допомагати ЗСУ аж до нашої перемоги над російським агресором", — цитує слова Караманіца офіційний сайт Кривбасу.

Відзначимо, що крім основних обов'язків Юрій Миколайович допомагатиме клубу у його волонтерській діяльності в Кривому Розі, зокрема тимчасовим переселенцям і нашим українським бійцям по всій лінії фронту.