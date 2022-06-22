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Виконавчий директор УПЛ прокоментував підготовку до нового сезону.

Виконавчий директор Української Прем'єр-Ліги Євген Дикий розповів про підготовку до нового розіграшу чемпіонату в умовах воєнного стану.

Функціонер також розповів про перспективу повітряних трив під-час матчу.

"Зараз ми маємо проект протоколу щодо тих дій, що будуть вживатись, коли буде оголошено повітряну тривогу. Скоріш за все, буде створена наочна схема сховищ, куди всі офіційні особи матчу будуть переміщатись на цей період.

Будемо враховувати часовий проміжок повітряної тривоги, адже вона може розтягнутись не на одну годину. Вирішимо, чи будемо догравати матч, чи будемо його переносити.

Маємо перелік стадіонів, які проходять відповідний інструктаж із військовими адміністраціями. Скоро дізнаємось, де саме ми можемо грати", — розповів Дикий для Футбол NEWS.

Раніше стало відомо, які клуби точно не зіграють в наступному сезоні УПЛ.