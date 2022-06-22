Украина

Команда розпочала заняття із новим наставником.

Нещодавно криворізький Кривбас оголосив про призначення новим головним тренером команди Юрія Вернидуба.

Команда розпочала підготовку до чергового розіграшу Української Прем'єр-Ліги, куди Кривбас повернувся за підсумками сезону 2021/22.

12-денний збір завершиться другого липня. З командою сьогодні займалося чимало новачків. Щодо гравців, які виступали у першому півріччі минулого чемпіонату Першої ліги: захисники Іван Зотько, Дмитро Семенов; півзахисники В’ячеслав Рябов, Микита Татарков; нападники Роман Дебелко та Олексій Хобленко. ​

Щодо тренувань, то Кривбас перші три дні проведе у втягуючому режимі (одне заняття в день), а вже з п’ятниці футболісти проводитимуть по два заняття на добу. У вівторок команда чимало часу присвятила розминці, аби привести м’язи до необхідного тонусу. Завершила перший день біговою роботою.

Нагадаємо, що Вернидуб підписав контракт із Кривбасом на три роки.