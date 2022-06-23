Украина

Український нападник висловився про своє майбутнє.

Євген Селезньов висловив бажання продовжувати грати у футбол. 37-річний нападник Миная хоче передати свій досвід молоді.

"Цього року мені буде 37, але я ще хочу пограти та передати молоді свій досвід. За рекорд я більше говорити не хочу, мені він до сраки. В Україні йде війна, і не час думати про це. Нині є важливіші питання.

Сподіваюся, що тренер розраховує на мене. Я спілкувався із Володимиром Богдановичем. Між нами добре спілкування, і я всім задоволений. Так, зараз я не в дуже хорошій формі. Коли розпочалася війна, то думки були далеко не про футбол. Був шок.

Я ще не награвся у футбол. Це головне. Я хочу продовжувати.

Справа не у віці, а у відчуттях. Якщо тримати себе у формі, можна грати. Якщо я відчую, що більше не можу, то сам у цьому чесно зізнаюся", — сказав Селезньов в коментарі Футбол NEWS.

Зазначимо, що Селезньов провів 12 матчів в УПЛ за Минай: на його рахунку 1 гол.