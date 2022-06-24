Украина

Віце-президент харківського клубу висловився про кадрову ситуацію у команді.

Металіст разом із Кривбасом піднімуться у класі та наступного сезону виступатимуть в українській Прем'єр-лізі.

Віце-президент харківського клубу Євген Красніков розповів про те, як його команда справлятиметься з відходом багатьох легіонерів.

"Легіонери зараз всі знаходяться в орендах, окрім Маїлтона. Він їздив відновлюватися, у нього були певні проблеми, пройшов курс лікування. Все нормально, в принципі. Єдина проблема є по Давіду, ми там не отримали IMS, незрозуміла ситуація з цим клубом, Віторією. Він непоганий футболіст, але то він приїхав, то поїхав…

А так, всі хлопці поводилися солідно, і клуби також. В Пейшото оренда з лютого по грудень (прим. – в бразильській Сеарі). Кістяк тих, кого ми збирали ще в другій лізі, зберігся. Хлопці, на яких ми розраховуємо. А інше… Додамо легіонерів, то додамо, а як ні, то ні. В нас достатньо нормальний склад як для новачка. Постараємося не підвести наших вболівальників та нав’язати конкуренцію на футбольному полі", — сказав Красніков в програмі Футбол NEWS.

Нагадаємо, раніше ФІФА дозволила легіонерам призупиняти контракти з клубами з України до 2023 року.

Щодо старту нового сезону УПЛ, то він планується на серпень цього року.